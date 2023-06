Pete Davidson encontra-se em reabilitação numa clínica devido a problemas de saúde mental. O ator e comediante, recorde-se, foi diagnosticado com transtorno de personalidade limítrofe e stress pós-traumático em 2018.

Pete está a ser tratado no mesmo local, na Pensilvânia, onde o seu amigo John Mulaney esteve devido a problemas com álcool e drogas. A informação é adiantada por uma fonte do Page Six.

O alegado internamento ocorre depois de Pete Davidson ter-se visto obrigado a pedir desculpa por um discurso ofensivo contra o chefe da instituição PETA e de no mês passado ter batido com o carro numa casa em Beverly Hills.

"Qualquer pessoa que conheça Pete sabe que ele procurará e terá ajuda quando perceber que precisa" reforçou uma outra fonte. Neste momento, o suposto internamento não passa de "uma pausa para que se concentre mais em si e aprenda a lidar melhor com os seus problemas".

