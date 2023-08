Como explicou na sua página de Instagram, esta sexta-feira estava a fazer praia e uma criança que estava perto de si começou a fazer birra. "Os pais muito calmamente a tentarem resolver a situação. A praia inteira pára e olha como se estivesse no cinema. Solidariedade com aqueles pais", relatou.

Atitudes que levaram a atriz a gravar um vídeo e a partilhá-lo na sua página de Instagram. "Manual de utilizadores para pessoas que não têm filhos e estão incomodadas com os filhos dos outros na praia", começa por dizer.

"As crianças fazem birras, facto. Porquê? Porque estão chateadas com qualquer coisa. A questão aqui é que os adultos também fazem birras. Porquê? Porque também estão chateados com qualquer coisa. A primeira diferença entre uma espécie e a outra é que a espécie criança ainda não tem noção do outro. A espécie adulto já começa a ter", destaca.

"Os pais da criança que está a fazer uma birra sabem que a criança está a fazer uma birra. Mas a birra da espécie criança, tal como na espécie adulto, não acaba em dois segundos. É preciso perceber o que está a chatear a criança porque, tal como o adulto, muitas vezes o refilanço ou a exigência não é o problema mas sim um sintoma. Aqui está a segunda diferença entre uma espécie e a outra. É que a criança precisa que a ajudem a perceber o que se passa. O adulto, à partida, já consegue fazer esse exercício interior sozinho. Nem sempre, mas estamos mais perto", realça.

"Para os pais ajudarem a criança a acalmar, precisam de tempo para fazer este processo com a criança. Por isso, como ajudar os pais? Já que todos queremos que a birra pare, não comportar como público. Os pais já estão sob pressão, não precisam de se sentir no palco. E quanto mais público a criança percebe que tem, mais show dá. Quem nunca?", acrescenta.

"Não chegar lá e oferecer cenas para calar a criança, não mandar bitaites, não dar conselhos aos pais, não tentar educar a criança. No fundo, é não fazer absolutamente nada e mandar boas energias para aqueles pais que também eles queriam ter um dia sossegado na praia. Porque a praia é de todos, como diz o Papa", completa. Veja o vídeo de Inês Herédia na galeria.

