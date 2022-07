"20 anos depois continua a haver este massacre, Merche-Cristiano, e claro, isto porque fui apresentar o desfile da Elma". Foi assim que Merche Romero começou o direto que fez na sua página de Instagram e que manteve depois na rede social.

Após receber muitas mensagens a dizer "perdeste o Ronaldo", a figura pública decidiu "quebrar o silêncio pela primeira vez".

"Duas coisas, ninguém perde ninguém, na vida nós ganhamos só, ou não, mas isso são as nossas opções. A verdade sabe ele e eu, vocês especulam, falam daquilo que possam imaginar que sabem", disse.

Merche frisa que "o dinheiro nunca foi importante para si". "Por isso, logo por aí, não perdi nada. Sempre fui a Merche, tudo o que tive fui eu que conquistei. Para quem não se lembra, eu já fazia televisão há muito tempo quando comecei a relação que tive", acrescentou, referindo que "não escolhemos as pessoas por quem nos apaixonamos".

"Vivi sempre de uma forma livre. Sim, sem dúvida que sofri algumas consequências de fases da minha vida. Tive muito dinheiro, que não é tudo, como também fui feliz com tão pouco. E hoje em dia sou feliz com o suficiente", continuou.

"Aqui fica o recado. Primeiro, não perdi ninguém. Segundo, se perdemos, perdemo-nos um ao outro porque isto não há só um lado. Ser o melhor do mundo é a coisa mais maravilhosa no mundo do futebol, mas ser a melhor pessoa... Eu todos os dias tento ser uma melhor pessoa. E isso é uma conquista que todos devíamos fazer ao longo da nossa vida. Posso dizer-vos que quero ser uma pessoa melhor todos os dias e não ter mais. Ser mais, é mais importante do que ter", realçou, respondendo a todas as mensagens que recebeu.

"Vivam mais, falem menos", frisou depois, partilhando que quando quiser falar irá fazê-lo na rede social "e dizer tudo o que lhe apetecer, porque a verdade também vive em si". "Se me remeti ao silêncio durante muito tempo é porque tenho as minhas razões", afirmou.

Antes de terminar, prometeu que um dia vai contar toda a história da relação com Cristiano Ronaldo - como começou, como acabou e a razão para a separação.

