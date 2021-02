Depois de comentar publicamente os rumores de estar infeliz à frente do programa das tardes da TVI, Manuel Luís Goucha recorreu novamente às redes sociais para ironizar sobre as audiências do formato - que concorre diretamente com o de Júlia Pinheiro, na SIC.

Com o seu humor refinado, o apresentador publicou uma fotografia da "única pessoa que ganha todos os dias".

"Esta é a única pessoa que conheço a ganhar todos os dias as audiências. Seja num lado ou no outro. Apresento-vos a Carmela, a maquilhadora da Júlia e minha. Óptima profissional", explicou na legenda da publicação.

Ora veja.

