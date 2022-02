Kim Kardashian foi vista a desfrutar de bons momentos com os filhos no Sky Zone Trampoline Park, em Los Angeles, no passado domingo.

De acordo com o Daily Mail, a celebridade, de 41 anos, entrou e saiu do parque de trampolins pela porta das traseiras e estava na companhia dos filhos, fruto do casamento terminado com Kanye West.

A família estava cercada pelos seguranças, mas não conseguiu escapar às lentes dos paparazzi.

Nas imagens, além da celebridade, vê-se ainda os pequenos Psalm, de dois anos, Chicago, de quatro, e North, de oito. Kim e Kanye são também pais de Saint, de seis anos.

Siga o link

Leia Também: Kim Kardashian mostra-se junto das irmãs e deixa carinhosa mensagem