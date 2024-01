As críticas a Bernardo Sousa aumentam de sábado para sábado, isto porque, ao contrário do esperado, o noivo de Bruna Gomes tem vindo a manter-se no 'Dança com as Estrelas' e a ver sair outros colegas, talvez até com mais jeito para a dança.

A verdade é que o piloto tem sido premiado pelo esforço, o que muitos espectadores não consideram ser motivo suficiente para mantê-lo em prova.

Daniela Santos, a bailarina que faz par com Bernardo no concurso da TVI, fez uma publicação que mais parece ser uma resposta às mensagens negativas que a dupla tem recebido.

"Sou humana. Todos somos. O programa é feito de humanos. E às vezes as pessoas que nos assistem vivem-no de forma tão intensa que se esquecem disso. Esquecem-se de nos respeitar", começou por escrever Daniela.

"Nenhum de nós é responsável por quem vota, em quem vota, e ainda bem. As pessoas votam em quem amam, e têm os seus critérios, que não são discutíveis", acrescentou a bailarina profissional.

Mais à frente, Daniela Santos garantiu que todos os concorrentes formam um "um grupo unido" e deixou, por fim, um agradecimento a todos aqueles que votaram nesta dupla. "Obrigado Bernardo por continuares a confiar em mim, foi mais um degrau que subiste neste desafiante processo de aprendizagem e superação. 'E sorriu', que lindo", concluiu. Leia abaixo o texto completo.

Leia Também: Bruna Gomes surpreende Bernardo Sousa... vestida de noiva