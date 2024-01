Bernardo Sousa continua a tentar melhorar o seu jeito para a dança e dado que irá casar-se, em breve, com Bruna Gomes, precisa de começar a aprender valsa. Foi precisamente com isso que o piloto acabou surpreendido na gala do 'Dança com as Estrelas' deste sábado, dia 13 de janeiro.

Bruna surgiu sem aviso no palco do programa e, vestida de noiva, foi desafiada a dançar um pouco com o companheiro.

Atrapalhado, Bernardo acabou por desistir da coreografia e quis apenas abraçar a noiva.

Vale lembrar que o pedido de casamento aconteceu após a ceia de Natal, na noite de 24 de dezembro.

Veja aqui o vídeo da surpresa feita por Bruna Gomes.