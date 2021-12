Penélope Cruz não deixará que os filhos criem contas em redes sociais, pelo menos até terem 16 anos.

A atriz, que é mãe de Leo, de 10 anos e de Luna, de oito, frutos do seu relacionamento com Javier Bardem, explicou que pretende manter as crianças o máximo tempo possível afastadas de tais plataformas de maneira a proteger a sua saúde mental.

"Sou bastante rígida em relação à tecnologia, por exemplo, com os meus filhos... claro que às vezes vamos ver filmes e desenhos animados. Como é que não os deixaria ver filmes?", começa por questionar.

"Mas não haverá telemóveis até serem mais velhos, assim como as redes sociais, até terem 16 anos. Vejo isso como uma proteção à sua saúde mental, mas parece que faço parte de uma minoria. Não sei", confessou em declarações ao programa 'CBS Sunday Morning'.

"Tenho uma relação estranha com as redes sociais, as quais uso muito pouco e com muito cuidado. Há algo que não faz sentido e que tem afetado sobretudo as gerações mais novas. Sinto-me mesmo mal por aqueles que são agora adolescentes. É como se o mundo estivesse a fazer alguma experiência com eles", completou.

