Pela primeira vez, Lili Caneças não vai estar junto de centenas de pessoas na Passagem de Ano. Por causa da pandemia e das medidas adotadas nesta fase, a celebridade vai viver este momento festivo sozinha em casa. Ainda assim, não vai deixar de lado as tradições.

"Desde que me lembro de existir que passo o réveillon com 800 pessoas no Casino Estoril... pela primeira vez na minha vida, hoje fico em casa sozinha e vou fazer todos os rituais da passagem de ano em cima duma cadeira com uma flute de champagne, passas, uma boa música e pensar que tenho muitos sonhos por realizar, com projetos e muita esperança, feliz por toda a minha família ter sobrevivido a este ano de guerra", começou por escrever a celebridade na sua página de Instagram, esta quinta-feira, 31 de dezembro.

"Sim porque 2020 foi uma guerra mundial diferente das outras, uma guerra biológica contra um inimigo desconhecido. Só me preocupei em não adoecer nem com uma gripe, não vou para lugares fechados, ando a pé, e às 6 da tarde estou em casa e a guerra continua!!! Vamos enfrentar o 2021 com a mesma coragem, a mesma força, com muita fé e orgulho no ser humano que é capaz de em situações excepcionais serem heróis!!! Feliz Ano Novo", completou.

