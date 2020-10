Pedro está no centro das atenções esta semana no 'Big Brother - A Revolução', da TVI. Depois de discutir com Joana e Jéssica Fernandes, foi Sofia quem conseguiu voltar a exaltar o ilusionista.

"Tens de ter mais respeito e compreensão com as pessoas", alerta Sofia, que mereceu resposta pronta parte de Pedro. "Essa conversa já enjoa", atirou.

O desentendimento entre os dois começou, recorde-se, pelo facto de Pedro tê-la acordado de forma imprópria.

