Pedro Teixeira viveu uma experiência única com a filha mais velha, Maria, de 12 anos, e não resistiu em mostrar o momento aos seguidores.

Num vídeo que publicou na sua página de Instagram, o ator e apresentador surge a andar numa montanha-russa com a filha.

"Eu, a minha Maria e um banho de adrenalina gigante. 135km/h dos zero aos três segundos. Meu deus, a minha bebé está tão crescida", escreveu na legenda das imagens que pode ver na galeria.

De recordar que Maria é fruto da relação terminada de Pedro Teixeira com Cláudia Vieira. O ator e apresentador é ainda pai do bebé Manuel, da atual relação com Sara Matos.

Leia Também: Eis o vídeo que mostra como está crescido o filho de Sara Matos