Sara Matos encantou esta quinta-feira os seus seguidores do Instagram ao partilhar na sua conta oficial um novo vídeo do filho.

As imagens mostram o menino, de 10 meses, a dar os primeiros passos com a ajuda de um brinquedo andador.

Manuel, recorde-se, nasce fruto da relação de Sara Matos com Pedro Teixeira. Para o ator este é o seu segundo filho, juntando-se a Maria, de 12 anos, resultado do namoro com Cláudia Vieira.

