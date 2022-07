Terminou no passado domingo a mais recente edição do programa 'Ídolos'. O formato foi pela primeira vez apresentado por Sara Matos, que semana após semana surpreendeu no papel de anfitriã e com os visuais que escolheu levar para o palco.

Na rubrica Look da Semana assinalamos a final do concurso de talentos lembrando os visuais arrojados com os quais Sara Matos brilhou nas galas em direto.

A atriz apostou em criações portuguesas, do designer Gonçalo Peixoto, muitas delas dignas de uma verdadeira diva.

Qual a que merece o prémio de Look da Semana? Espreite a galeria e ajude-nos a escolher.