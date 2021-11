Pedro Teixeira partilhou na passada sexta-feira um vídeo amoroso onde surge a dar banho ao filho mais novo, o bebé Manuel, de dois meses.

Porém, apesar da onda de comentários de carinho e ternura despertados pelas imagens, uma seguidora reagiu à publicação com uma mensagem muito pouco simpática.

"Agarrar a criança pelo pescoço com as duas mãos? O que é isso e que alguidar é esse? Perigo", apontou a internauta, acusando o ator e apresentador de estar a colocar o bebé em risco.

Perante a grave acusação, Pedro Teixeira resolveu reagir: "Não está a ser agarrado pelo pescoço com as duas mãos. O ‘alguidar’ é uma banheira chamada Shantala, pesquise, a informação só lhe faz bem". Educado, o rosto da TVI ainda desejou à seguidora: "Um grande beijinho e um fim de semana feliz".

Manuel, recorde-se, nasce da relação entre Pedro Teixeira e Sara Matos. O menino junta-se a Maria, de 11 anos, a primeira filha do ator, fruto do namoro de longa data com Cláudia Vieira.

Eis abaixo o vídeo que motivou a polémica:

