Pedro Teixeira foi convidado de Manuel Luís Goucha esta terça-feira, dia 22, no programa 'Você na TV', e decidiu abrir o coração para deixar falar mais alto a faceta de pai babado.

Pai de Maria, de dez anos, fruto da relação passada com Cláudia Vieira, o rosto da TVI falou da relação de cumplicidade entre ambos.

"Maria tem dez anos, nem sempre posso estar com ela. Tem a casa da mãe, que definimos como a casa dela. A minha casa é a casa do pai. Passa mais tempo com a mãe", começou por referir.

O ator e apresentador falou ainda da relação da filha com a irmã, Caetana, filha de Cláudia Vieira e João Alves, sublinhando que está encantada com a bebé e que é uma irmã mais velha bastante preocupada e protetora.

"É muito protetora. Cuida do pai, pergunta se estou bem. Se te vê mais isolado, vai ter contigo e pergunta se estás bem. Tem muito amor dentro dela", elogiou ainda.

Questionado sobre como será a altura em que a menina, agora com 10 anos, apresentar um namorado aos pais, Pedro Teixeira encara o cenário com descontração. "Quando chegar essa altura acho que não vou ser aquele pai chato, acho que vou ser o melhor amigo do companheiro da Maria".

A conversa terminou com a grande questão. Manuel Luís Goucha atirou se está nos planos do ator ter um filho com Sara Matos, com quem está desde 2015, e este não hesitou na resposta: "Já pensamos nisso, não vai demorar muito. Gostava de ter um rapaz"

