Pedro Teixeira decidiu surpreender os seguidores da sua página de Instagram com um novo retrato do filho, Manuel, que nasceu em setembro do ano passado.

Nas stories, o ator e apresentador publicou uma carinhosa fotografia onde o bebé aparece na companhia do patudo. "Bom dia", escreveu o pai 'babado, acrescentando ainda um emoji em forma de coração.

De recordar que o menino é fruto da relação de Pedro Teixeira com Sara Matos. O ator é ainda pai de Maria, de 11 anos, da relação anterior com Cláudia Vieira.



© Instagram_pedroteixeiraoficial

