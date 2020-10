Pedro Teixeira esteve esta semana no 'WI-FI', da RFM, para jogar ao 'Cara Podre', com Joana Cruz, Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura. Um desafio que o ator superou com distinção.

"Qual é o defeito que vês na Cristina Ferreira?", começaram por questionar os animadores.

A questão era delicada, mas Teixeira não hesitou em responder: "É teimosa". E para justificar a sua opinião, o ator e apresentador lembrou até um episódio antigo em que os dois discutiram e mostraram a sua teimosia.

"Eu também sou teimoso e nós já chegamos a fazer um programa chateados, mesmo. Tivemos uma discussão grande no camarim [do 'Apanha-me Se Puderes'], por nada, por um tema que nem era nosso", lembra, deixando escapar depois que o tema do arrufo se prendia com uma opinião divergente sobre o blog do qual Pedro Teixeira faz parte - o 'Bons Rapazes'.

"Gerou-se ali uma discussão a ponto de entrarmos no programa de trombas", conta o ator, que depois da zanga acabou por ser surpreendido por Cristina enquanto o programa estava já a ser gravado.

"Começou o programa e ela com uma capacidade espetacular a entrar no ar, aproveitou aquela discussão para continuar a conversa e me chamar teimoso e dizer que estivámos zangados e que por isso eu não ia falar. Foi giro", afirma, por fim.

