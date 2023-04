Pedro Teixeira tem sentido o carinho do público nas várias emissões de 'Vai ou Racha', programa que apresenta na TVI ao final das tardes.

O também ator é sempre muito aplaudido pelos concorrentes, e parece que é também 'mimado' nos bastidores.

No Instagram, Pedro Teixeira mostrou uma prenda que lhe foi dada por um dos concorrentes, tratando-se de um galo de Barcelos pintado com as cores do programa.

"Presentes dos nossos concorrentes", escreveu o apresentador na legenda.