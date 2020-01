A preparar-se para viajar de novo para o Brasil, Pedro Scooby confessou estar de coração partido por ficar mais uma temporada longe dos filhos que tem em comum com Luana Piovani. As crianças e a antiga com companheira vivem atualmente em Portugal.

Num vídeo que partilhou nas stories da sua página do Instagram, o surfista brasileiro mostrou-se ainda muito triste com a notícia da morte de Kobe Bryant, recordando de seguida o dia em que conheceu o ex-basquetebolista.

"Ele era demais. Dos atletas que conheci na vida, era o mais humilde que conheci", disse Pedro.

"Lembro-me quando nos conhecemos. Eu estava sentado e um amigo [apresentou-nos]. Ele sentou-se à minha frente [e estivemos a conversar]", recordou, lembrando que Kobe chegou a oferecer-lhe estadia em sua casa.

Emocionado, Scooby disse ainda: "Pode não haver o amanhã, a vida é o agora". Veja os vídeos do surfista na galeria.

Recorde-se que Kobe Bryant morreu este domingo, aos 41 anos, na sequência de um acidente de helicóptero.

