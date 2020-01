A gala dos Grammy realizada este domingo, dia 26, contou com alguns momentos de homenagem a Kobe Bryant, um jogador de basquetebol que perdeu a vida num acidente de helicóptero em Calabasas, na Califórnia. Na aeronave viajavam nove pessoas, uma delas a filha de Kobe, Gianna, de 13 anos.

Logo no início da gala Alicia Keys fez questão de fazer um discurso pedindo depois para que os presentes fizessem um minuto de silêncio e pensassem naqueles que amavam.

Entretanto, Alicia chamou o grupo Boyz II Men para cantar parte da música 'It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday'.

Lizzo também dedicou a sua performance ao desportista, assim como John Legend.

Veja as fotografias na galeria.

Leia Também: Famosos choram a morte do basquetebolista Kobe Bryant