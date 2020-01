Depois do casamento com Luana Piovani ter chegado ao fim, no ano passado, e após ter vivido um curto romance com Anitta, Pedro Scooby assumiu a relação com Cíntia Dicker em novembro.

Namoro que parece estar numa fase menos boa, como dá conta a imprensa brasileira. Isto porque a mesma relatou que o surfista está em Miami a desfrutar de bons momentos na cidade, na companhia de amigos, enquanto Cíntia viveu dias mais pacatos na Califórnia, tendo já regressado a Nova Iorque, onde vive atualmente.

Questionado sobre a possibilidade da relação ter chegado ao fim, Scooby não respondeu. Ainda assim, após a Coluna Leo Dias abordar de novo o assunto esta sexta-feira, dia 31 de janeiro, Pedro apenas disse: "Não queria falar sobre isso".

Leia Também: Pedro Scooby recorda o dia em que conheceu Kobe Bryant