Pedro Scooby surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com a partilha de um momento especial. O surfista captou imagens da companheira, Cintia Dicker, durante uma ecografia e fez questão de mostrar tudo a quem o segue.

"Modéstia à parte, mas se há uma coisa que tenho orgulho nesta vida é de ser pai! Parabéns a todos os pais! E mães que também são pais", escreveu na publicação que assinalou o Dia do Pai, que no Brasil se celebra no segundo domingo de agosto.

Além da fotografia tirada durante a ecografia, destacou também algumas imagens na presença dos filhos mais velhos.

De recordar que Pedro Scooby é pai de Dom, Bem e Liz, do casamento anterior com Luana Piovani. Atualmente prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum com Cintia.

