Pedro Ribeiro completa 51 anos esta quinta-feira, 17 de fevereiro, e a data foi assinalada nas redes sociais pela companheira, Rita Rugeroni.

Na legenda de uma fotografia de ambos, a locutora começou por escrever: "O Pedro foi o maior desafio da minha vida. Um rasgo de ousadia que tinha tudo para não dar e deu. Cumpriu-se. Um abismo para o qual saltei de cabeça e aterrei a pé juntos".

"O medo de correr atrás do que não se conhece, não se compreende mas também não se resiste. E como resistir? A inteligência é muito sexy, o senso de humor valente, o cheiro, o tom de voz, aos mãos, a maneira como coças as costas ou ajeitas os óculos, o amor à família e a paixão pelo Benfica, as informações inúteis guardadas na tua memória e o gosto pela bicharada", enumerou.

"As festinhas no cabelo, os jantares em que a conversa não se esgota, o mimo dos filhos, as danças com a Carminho [filha que têm em comum], os golos com os mais velhos, a dedicação ao Rio, o nunca saber onde é que está nada e pedir a minha ajuda para quase tudo, a mensagem de bom dia todas as manhãs, a velocidade em que pensas e dizes piadas (e ris sozinho!), o prazer de te ver fazer um churrasco e beber um bom vinho", acrescentou, tecendo rasgados elogios ao seu amor neste dia especial.

"Chegamos aqui, a mais um 17 de fevereiro, o dia da pessoa que a minha vida mais agradece por ter aparecido. Não era óbvio, mas o nosso “amigo lá de cima” tinha um plano do caraças e sabe como eu gosto de uma boa festa. São assim os dias contigo, ponham a música mais alto, encham o copo, o Pedro faz anos, à tua meu amor", completou.

