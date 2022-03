Pedro Ribeiro deixou a filha mais nova, Carminho, radiante ao aparecer na escola, na manhã desta quinta-feira, para participar numa atividade que antecipou o Dia do Pai. Um momento que o locutor destacou na sua página de Instagram.

"'Pai, estou tão contente do pai ter vindo'. Saí mais cedo da Rádio para não falhar com ela, e estivemos a tomar um pequeno-almoço que preparámos no refeitório da escola, antecipando o Dia do Pai. Aquele sorriso feliz da vida", escreveu na legenda.

"E, para mim, a certeza de que é a última vez que tenho uma filha de 5 anos. Há que aproveitar, valorizar, proteger este privilégio, esta sorte incrível. A alegria dela! Tão bom. E os waffles estavam um espetáculo", rematou.

Carminho é fruto do casamento de Pedro Ribeiro com Rita Rugeroni. O animador da Rádio Comercial é ainda pai de Gonçalo, Mafalda e Maria, que nasceram de uma relação anterior.

