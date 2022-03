Pedro Ribeiro revelou-se profundamente indignado com o bombardeamento de hoje a um hospital pediátrico em Mariupol, no sudeste da Ucrânia. As consequências trágicas do ataque russo levaram o radialista a partilhar a sua revolta nas redes sociais, onde destacou a foto de uma mulher ucraniana no meio dos destroços.

"Este olhar. Toda a dor, todo o desalento, toda a traição aos legítimos sonhos que esta mãe tinha. A revolta muda. O nojo perante a desumanidade. A cobardia de um exército que bombardeia alvos civis", escreveu na legenda.

Perante os dados, que apontam para 1170 mortos, sendo que 47 pessoas foram enterradas numa vala comum, o locutor lamentou: "Já não já palavras para tamanha infâmia, indignidade, selvajaria. Só há este olhar".

