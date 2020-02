"Foi uma manhã emocionante", assim começou por escrever Pedro Ribeiro na legenda da fotografia que publicou na sua página do Instagram na manhã desta segunda-feira, 17 de fevereiro, dia em que completa 49 anos.

Uma data que começou a ser celebrada logo no início do dia, como o próprio mostrou aos fãs.

"Dos meus filhos mais velhos em estúdio às 7 da manhã, às mensagens de amigos e família, às centenas de mensagens de ouvintes. As músicas que escolhi, a vinda do César e do Ricardo, o bolo, as fotografias minhas que a Joana escolheu para pôr em loop nos ecrãs. A minha equipa a cantar-me um incrível NY, NY. E a super minha equipa da nossa querida rádio a cantar-me os parabéns", acrescentou, relatando, de coração cheio, o início do seu aniversário.

"Sou de lágrima fácil, mas tentei escondê-la várias vezes ao longo do programa, por vergonha. Obrigado a todos. Mesmo. E o dia ainda agora começou", rematou.

Leia Também: Nuno Santos dá as boas-vindas a Pedro Ribeiro na TVI