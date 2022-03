Pedro Mourinho esteve hoje à conversa com Cristina Ferreira, com quem partilhou a sua experiência profissional enquanto repórter de guerra na Ucrânia, após a invasão da Rússia.

"É impossível estares numa estação de comboio como a de Kyiv com centenas de pessoas a tentarem sair e a atropelarem-se umas às outras num comboio e mostrares-te insensível perante uma imagem dessas. Ou de famílias inteiras que vão para o metro para se abrigarem dos bombardeamentos, que levam os filhos que choram, que têm os cães - ninguém fica para trás de facto - é difícil", confessa.

"As pessoas estão muito preocupadas [para saber] se venho tranquilo, se fui muito afetado por aquilo que vi. É óbvio que isso mexe contigo, [mas] não considero que tenha fica desequilibrado. Acho que continuei melhor pessoa, porque muitas das vezes os problemas do dia a dia deixam de ser problemas quando tu te deparas com aquelas situações. Não voltas igual mas voltas melhor, mais sensível, talvez", completou.

Veja o vídeo do momento:

