Pedro Mafama esteve no programa 'O Preço Certo' e fez questão de publicitar este momento nas redes sociais.

Junto de uma fotografia onde aparece com o apresentador Fernando Mendes, nos estúdio do programa, o artista informou: "Amanhã às 19h n'O Preço Certo'".

Após a partilha, foram várias as reações na caixa de comentários, entre elas a da companheira, Ana Moura, com quem tem uma filha em comum. A artista colocou um emoji de uma cara apaixonada.

Leia Também: Fernando Mendes dedica mensagem a Marco Paulo