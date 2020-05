Pouco antes do país se vir afetado pela pandemia da Covid-19, Pedro Lima comunicou aos fãs que a sua família acabara de dar um grande passo com a decisão de construir uma nova casa de raiz. Esta quinta-feira, dia 14, o ator visitou a obra e partilhou o momento com os fãs, referindo que teve de "fazer ajustes" para se "adaptar às novas circunstâncias".

No entanto, está muito satisfeito com a construtora encarregue da obra porque "para além de não ter atrasado nada, continua a demonstrar qualidade, sabedoria e sensatez em todas as áreas do processo", elogiou.

O que significa que, ainda de forma diferente da esperada, o seu sonho começa a ganhar forma. Com os olhos no futuro, o artista aguarda pela inauguração do ninho.

"Ainda podia continuar a agradecer a outros amigos que me fizeram sentir mais seguro quando decidimos avançar com este projeto tão especial para as nossas vidas mas haverá oportunidade para isso mais à frente", rematou.

