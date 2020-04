Tal como várias figuras públicas têm feito, Pedro Lima fez uso das suas redes sociais para uma reflexão sobre o impacto que a pandemia da Covid-19 teve no seio familiar. Num texto publicado esta segunda-feira, o ator constatou que o surto também trouxe coisas boas, nomeadamente o tempo com os que mais ama.

"Esta paragem obrigou a profundas alterações na vida da minha família. A Anna, os meus filhos e eu temos vidas tão preenchidas que nos sobrava pouco tempo para estar uns com os outros sem nenhuma obrigação urgente, sem horário para cumprir, textos para estudar, trabalhos para preparar, enfim... Afinal, conseguimos ter um sentido para a vida sem estar repletos de obrigações", escreveu na legenda de um vídeo em que o filho Max aparece a brincar com os cães.

"Os nossos cães que só nos viam de manhã, antes de sair e à noite quando regressávamos estão felizes da vida.Agora, uma das brincadeiras preferidas da minha filha Clara de 3 anos é brincar com eles e fazê-los correr atrás da bola. Estão mais felizes e em melhor forma do que nunca e desconfio que agradecidos a este confinamento que lhes deu muito mais tempo de qualidade com os seus donos. 'Olhem sempre para o lado bom da vida'", rematou.

De recordar que Pedro Lima é pai de João Francisco, do antigo casamento com Patrícia Piloto. Da atual união com Anna Westerlund nasceram Emma, Mia, Max e Clara.

