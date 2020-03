A propósito do Dia do Pai, que se comemorou hoje, dia 19 de março, Pedro Lima partilhou um retrato do seu pai.

Na publicação feita na sua conta de Instagram, o ator referiu: "O meu pai nunca gostou muito de fotografias. Quando é em grupo, lá acede mas a ocasião justifica um retrato. Hoje foi um dia do pai especial. Não estive com o meu filho mais velho mas também não estive como o meu pai", lamenta.

"O grande propósito de vida do meu pai é acompanhar os netos, especialmente na vida desportiva deles mas esta peste empurrou-o para o isolamento e afastou-o dos seu rituais de assistir aos jogos dos seu pequenotes. Temos falado mais do que uma vez por dia mas é difícil imaginá-lo com saudades do resto da família e saber que é obrigatório esperar que passem estes tempos tão tristes. Em breve festejaremos juntos os golos e pontos e vitórias do João Francisco, da Emma, da Mia e do Max, com a pequenina Clara a saltitar à nossa volta", completa.

Desde logo, vários dos seguidores do ator evidenciaram as semelhança entre Pedro Lima e o pai.

Leia Também: Iva Domingues publica rara fotografia da filha com o pai, Pedro Mourinho