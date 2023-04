João Baião nunca esquece os aniversários dos colegas e amigos, mesmo quando já partiram, e é sempre dos primeiros - ou até mesmo o primeiro - a assinalar a data nas redes sociais. E foi o que aconteceu com o aniversário de Pedro Lima.

O falecido ator completaria mais um ano de vida esta quinta-feira, dia 20 de abril, e o apresentador não deixou passar em branco a data.

"Parabéns, meu querido Pedro", escreveu João Baião junto de uma fotografia de Pedro Lima que publicou na sua página de Instagram.

Após a partilha, que foi feita logo do começo do dia - quando tocaram as 12 badaladas - várias figuras públicas e fãs rapidamente reagiram à publicação.

