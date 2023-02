A cara e a voz de Pedro Lamares não são desconhecidas muito pelo trabalho que tem desenvolvido no programa da RTP2, Literatura Agora, recuperando uma tradição que existiu anteriormente com Vitorino Nemésio e Mário Viegas, entre outros papéis em televisão ou cinema. Mas foi precisamente por esse trabalho que o fez ser escolhido para ser a nova voz da campanha publicitária da Sportzone, para este ano, com o mote “2023, agora é a tua vez”.

“A minha formação de base, é de ator. No meu caso foquei muito o meu trabalho na questão da literatura, na poesia, na construção de trabalhos nesse sentido”, começou por explicar aos jornalistas, no evento de apresentação da campanha, acumulando uma experiência de mais de duas décadas.

Uma jovem está sentada no sofá a olhar para o telemóvel quando recebe uma chamada: é a voz da sua consciência – neste caso Pedro Lamares - a incitá-la a sair de casa e a fazer alguma coisa por si.

O ator e locutor adiantou ainda que “o convite chegou-me diretamente e foi uma coisa que me agradou porque a minha entrada no mercado da locução - fui fazendo algumas coisas aqui e ali - foi uma coisa que esteve sempre condicionada por uma marca”, explicou, por aquilo que entendemos como sotaque. “Existe um equívoco em Portugal, uma ideia convencionada, de que uma pessoa que vive em Lisboa e se aproxima do sotaque lisboeta não tem sotaque e isso não é verdade. Não há nenhuma região em Portugal que não tenha. Diz-se que o mais próximo (do não sotaque) seria Coimbra”, afirmou Pedro Lamares que vive no Porto desde muito jovem. No entanto, não quis deixar de frisar que “o certo e errado não existe em oralidade, em termos de sotaque, mas sim uma convenção”.

O ator confessou que tem vindo a trabalhar no sentido de limpar essa marca de oralidade, não foi ser um problema, pois considera que atualmente as coisas estão a mudar, mas para melhor desempenhar o seu trabalho enquanto ator. “Quanto mais eu conseguir limpar esse obstáculo, mais estarei preparado para interpretar qualquer personagem, sem estar condicionado a um só tipo”, afirmando que “é um trabalho longo e que deixa sempre alguma marca. É muito difícil não conseguir identificar algo”, acrescenta.

O convite para fazer parte da campanha da Sportzone partiu diretamente de Patrícia Lima, Brand Manager da marca. “Ela procurava uma voz, a voz do Pedro especificamente. E isso é um desafio muito mais interessante”, referiu o ator, acrescentando que “estamos a ser convidados porque transportamos alguma coisa aquele texto. E depois a construção do vídeo é um trabalho de equipa sempre muito surpreendente para mim, mesmo trabalhando com televisão”.

Para a Brand Manager, depois de dois anos que se resumiram a pandemia, guerra e aumento da inflação, 2023 é um período de mudança. “Este ano, os fatores externos têm de ficar para trás e nós temos de ir à frente. E o slogan e o texto do manifesto foram escritos como aquilo que eu precisava de ouvir e qualquer um de nós precisava de ouvir”, afirmou.

“Nesta altura do ano as pessoas estão focadas em fazer alguma coisa diferente. E nós estamos focados em dizer que ‘se queres fazer alguma coisa diferente, primeiro pensa em ti e descobre o que tens de fazer’. E foi daí que surgiu a campanha”, concluiu Jorge Simões, Diretor de Marketing da Sportzone.