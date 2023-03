A poucos dias de completar 52 anos de vida, Pedro Laginha decidiu que estava no momento certo para dar início a uma mudança que percebeu necessária desde o início de 2023.

"Nos últimos dois anos, acabei por descuidar-me em relação a mim, sem cuidados no que comia, sem fazer exercício com frequência. Isso refletiu-se num desconforto em relação à minha imagem e afetou a minha autoestima, acabando por me limitar", confessou.

O ator mostrou duas imagens captadas em produções gravadas há meses, a novela 'Sangue Oculto', da SIC, e uma recriação histórica, para dar conta de como se sente acima do peso.

"Decidi dar o primeiro passo, mudar a minha alimentação e voltar ao exercício físico regular. No entanto, com a vida profissional agitada e exigente que tenho, percebi que por mais vontade e determinação que tivesse, seria muito difícil consegui-lo sozinho", realçou, dando conta de que aceitou uma parceria da Lev Portugal para perder peso "de forma sustentada, equilibrada e com acompanhamento regular".

"Espera-me uma caminhada pela frente. Disciplina, atitude, equilíbrio, persistência, resiliência, força, serão alguns dos adjetivos que me caracterizarão nesta caminhada", assegurou, por fim, mostrando-se confiante na conquista de resultados.

Leia Também: Carolina Deslandes ao natural: "Estou a envelhecer e está tudo bem"