Pedro Fernandes esteve esta quarta-feira em gravações... mas o que será que esteve o apresentador a gravar?

Lançando a dúvida aos seguidores, e mostrando o seu lado mais divertido, Pedro Fernandes resolveu dizer que está a gravar uma novela.

"Hoje gravei a minha primeira cena para a próxima novela da TVI. Confesso que não estava nos meus planos mas não sou de recusar desafios. E ainda por cima tive a feliz coincidência de contracenar com a Joana Cruz com quem também me estreei na apresentação e na TVI em 2008. Espero que gostem do João Vassalo, a minha personagem", brincou na legenda de um conjunto de imagens das 'cenas' que hoje gravou.

Apesar da brincadeira de Pedro Fernandes, as gravações ao lado de Joana Cruz podem tratar-se apenas de uma pequena peça para o programa 'VivaVida' - da TVI.

