Dolores Aveiro é uma acérrima adepta do Sporting Clube de Portugal e em dias de jogo as redes sociais são espelho do seu apoio incondicional. Inspirado na matriarca do clã Aveiro, esta segunda-feira, em dia de dérbi, Pedro Fernandes deixou uma mensagem de força ao clube.

"Boa semana para todos e boa sorte para o meu Sporting! É assim Dona Dolores? Só falta aqui o sol da Madeira", brincou na legenda de uma publicação.

Na imagem partilhada, o apresentador surge com uma camisola do Sporting, acompanhado pela sua cadela, Jessie.

