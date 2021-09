Pedro Fernandes e a mulher, Rita, têm, esta sexta-feira, motivos para celebrar. O casal completa 16 anos de casamento e a data foi assinalada pelo apresentador com uma sentida declaração de amor.

"24 de Setembro de 2005. Dois miúdos casavam depois de 10 anos de namoro sem saberem bem o que o futuro lhes reservava", começa por ler-se na legenda de uma rara fotografia que recorda este grande dia para o casal.

"Ele queria ser publicitário e ela queria ser psicóloga. A vida trocou-lhes as voltas e aprenderam a jogar ao improviso. Hoje têm dois filhos e já realizaram muitos sonhos. Outros tantos estão ainda por realizar. Algo só possível com o apoio e incentivo constante um ao outro", realça Pedro Fernandes, que desta forma lembra o percurso feito por ambos até aqui.

"'Não desistas. Acredita. Vai em frente. Eu estou cá.' São muito mais do que meras palavras. Tudo o que conseguimos é dos dois. É dos quatro. É de todos os que também nos amam. No casamento é muito mais importante o 'Nós' do que o 'Eu'. O objetivo, esse continua o mesmo de sempre: serem felizes e partilharem a felicidade com aqueles que os rodeiam. Parabéns, meu amor", termina, surpreendendo, uma vez mais, ao mostrar o seu lado romântico.

Pedro Fernandes do dia do seu casamento© Reprodução Instagram/ Pedro Fernandes

