Pedro Crispim foi muito elogiado pelos colegas do 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, e fez questão de agradecer o carinho publicamente.

Na sua página de Instagram, o comentador do programa cor-de-rosa publicou um vídeo onde mostra os colegas a elogiá-lo e aproveitou também para fazer uma reflexão.

"Num mundo de egos insuflados e umbigos que são quase do tamanho da península de Tróia, quem sabe para tentar camuflar uma auto-estima cheia de fissuras e provavelmente (em alguns casos) uma pilinha pequena, um elogio a um colega parece não ver facilmente a luz do dia. Já em relação ao comentário torcido e de cariz destrutivo o rastilho parece ser curto, muitíssimo rápido e eficaz", começou por escrever.

"Provavelmente com receio que ao sublinhar e destacar o outro, de alguma forma as palavras façam sombra à sua própria existência (a chamada auto-estima de ervilha congelada). Se entendessem que ao dividir só acrescentam, acalmariam as nervas, que só estraga a pele e provoca cólicas", acrescentou.

"Com o tempo e a experiência fui aprendendo que o caminho deve ser feito tranquilamente. Focado unicamente na minha realidade, sem me comparar e sem precisar de validação externa como combustível. Encontro-me cada vez mais comprometido com a liberdade e o meu bem estar, sendo esta paz a minha maior prioridade! Sou muito grato pelo privilégio de me cruzar profissionalmente com gente de verdade, gente que acrescenta e faz a diferença, sem medos que os impeçam de fazer o que acreditam, mas acima de tudo, aquilo que sentem. Tal como em tudo na vida, até o que parece óbvio deve ser dito", disse.

"Obrigadinho amiguinhos, vocês querem é livrar-se de mim, confessem!!! Agora as pessoas vão saber que sou um bonzinho, e o papel de vilão (entre nós), era muito mais divertido", rematou.

