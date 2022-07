Ana Garcia Martins marca presença esta sexta-feira, 1 de junho, no programa 'Casa Feliz', tal como revela a própria através da sua conta oficial de Instagram.

A digital influencer foi convidada a comparecer no programa matutino da SIC para acompanhar a marcha popular da Madragoa, da qual foi madrinha em 2022.

Quem não ficou indiferente à presença de 'A Pipoca Mais Doce' num formato da SIC foi Pedro Crispim.

"Já estivemos mais longe um do outro… Existe um íman entre nós, confesse. Beijo, meu cacto lindinho", escreveu o stylist, mostrando-se feliz e esperançoso em ver a amiga ingressar na SIC em breve.

Pedro Crispim e 'Pipoca' trabalharam juntos na TVI enquanto ambos eram comentadores do 'Big Brother'. O stylist mudou-se para a SIC em agosto do ano passado com o objetivo de abraçar novos projetos.

Ana Garcia Martins, por seu turno, deixou igualmente de comentar o reality show, mas manteve-se ativa até há bem pouco tempo num projeto do canal. Ainda assim, a criadora de conteúdo explicou recentemente a sua ligação com a TVI e afirmou não ter qualquer novo desafio com o canal.

