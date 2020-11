A desistência de Rui Pedro foi tema de destaque no 'Extra do Big Brother' desta quarta-feira. Ainda no rescaldo da decisão que agitou o jogo, Pedro Crispim revelou-se agradado com a desistência e voltou a frisar que não foi fã da prestação do agora ex-concorrente.

"Não consigo esconder a minha felicidade", começou por dizer.

"Na realidade, esteve desde determinada altura a fazer braços de ferro com a produção, com a TVI e até com a Teresa e com o 'Big'. Acredito que seja uma pessoa insegura e mal resolvida", continuou.

O stylist frisou ainda que o "jogo" de Rui Pedro "foi tudo menos limpo e digno", e que o empresário "foi vítima do seu ego".

"Podia ter jogado com as suas qualidades e com a consciência das suas limitações", rematou.

