Pedro Crispim completará 43 anos no dia 21 de novembro, data para a qual já tem planos definidos e bastante diferentes das celebrações anteriores, uma vez que estará "na Madeira em trabalho".

"Numa fase em que não me apetece estar com muita gente, mas só com os 'meus', estou feliz por me encontrar num dos sítios mais belos do mundo no meu aniversário, será especial", começa por referir na sua conta de Instagram.

"A minha celebração será feita dias depois já por cá, só com a minha tribo. Cada vez mais só nós! Nada acontece por acaso", completa.



© Instagram - Pedro Crispim

Leia Também: "Sinto que tenho capacidade para poder apresentar o meu próprio projeto"