Pedro Crispim recordou uma polémica antiga e frisou que na TVI os comentadores dos reality shows não são pagos com 'gomas'.

Numa fotografia onde destaca o colar, o comentador do 'A Ex-Periência' disse: "Ao contrário do que dizem as más línguas, aqui pela tvi não pagam com gomas, mas sim com esmeraldas".

De recordar que foi numa edição do 'Big Brother' que a ex-concorrente Teresa disse que os comentadores eram pagos com 'gomas'. Mais tarde, 'A Pipoca Mais Doce' chegou a brincar com o sucedido e até levou gomas para os colegas.

