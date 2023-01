À semelhança do que está acontecer com muitas pessoas, também Pedro Crispim já começou a correr 'atrás do prejuízo' depois dos habituais excessos com as celebrações no final de ano.

Hoje, 6 de janeiro, o comentador da TVI partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram o momento em que regressou aos treinos físicos.

"Voltar ao ginásio em 2023 depois das festejos natalícios, para tentar abater as 103 filhoses, os 92 sonhos e as 15 lampreias de ovos. Ufa", desabafou.

Eis a publicação:

