Em 10 anos muda-se muito e que o diga Pedro Crispim. O conhecido comentador televisivo fez um antes e depois de si mesmo, comparando duas fotografias com 10 anos de diferença.

"Neste caso específico, ainda bem que o tempo passa a correr…ufa. Embora se for como dizem, o coração é que conta, certo!?", começa por dizer, num tom irónico.

Entretanto analisa o primeiro retrato: "Recusava-me a rapar a cabeça, pois no fundo queria acreditar que ninguém ia reparar que estava a ficar careca, e só tinha cerca de 3/4 cabelos no cimo da tola. Em relação ao nariz, aqui já tinha passado por duas rinoplastias, que como podem ver ficaram uma bela merda. E finamente a boca que mais parecia a expressão do desenho do cartão multibanco, que aparecia antigamente no ecrã, quando não tínhamos saldo possível para efetuar o levantamento", descreve.

"Digamos que era um diamante à espera de ser lapidado… ou então, de um verdadeiro milagre. Aceitar sim, resignar nunca!", diz, por fim.

Eis a partilha:

