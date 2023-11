Pedro Crispim está de luto pela morte do gatinho Chico, como o próprio comunicou através de uma publicação que fez na sua página de Instagram.

Ao lado de um vídeo onde aparece com o animal de estimação, o comentador do 'Big Brother' começou por recordar: "Adotou-me na SOS Animal e, desde aí, nunca mais nos largamos um minuto. Companheiro de muitas aventuras, amigo confidente, fez-se membro da família, conquistando todos, até aqueles que afirmavam que não eram muito de gatos… foi vê-los rendidos ao seu charme".

"Este último ano foi uma batalha intensa, o Chico foi um guerreiro, aguentou tudo o que pode, o máximo que conseguiu, por ele, e acredito que por nós, mas na última semana já tinha dado sinais que queria descansar, que estava esgotado. Em casa já não comia nada, e pouco se movimentava além do básico. O olhar aberto, simpático e luminoso deu lugar nos últimos dias a um olhar fechado, escuro e triste", contou.

"Na última consulta esta semana percebemos que mais dia menos dia teríamos provavelmente que tomar uma decisão, eu próprio coloquei essa questão na mesa, mas como última esperança, iríamos ver como reagia a um novo medicamento até final deste mês. Na manhã deste sábado demos-lhe um banho, posteriormente anilhou-se a nós, e até comeu uns biscoitos, para admiração nossa, pois nada disto ele fazia ultimamente (parecia estar a despedir-se)", partilhou.

"Mas, esta madrugada no silêncio aqui de casa, deitado na sua caminha, o Chico partiu. Por volta das duas horas da manhã, com ele nos braços embrulhado na sua mantinha, dirigimo-nos ao hospital que o acompanhou nesta fase da doença. Não queria estar a escrever nada disto, mas quem acompanhou este processo, e sempre teve uma palavra amiga merece. Mas, acima de tudo para o Chico, um companheiro incomparável, todas as homenagens que lhe possa fazer, ficarão sempre aquém daquilo que ele merecia. Tudo o que lhe dei, será sempre pouco comparado com o tanto que acrescentou à minha vida, em tantas dimensões que não consigo sequer explicar", disse.

"O nosso Chico partiu, mas o amor de todos aqui em casa será para sempre.

Foi um privilégio poder partilhar a minha vida contigo meu príncipe, meu amigo, meu amor. Juntos até ao último minuto, assim foi", rematou.

Leia Também: "O maior problema hoje são as pessoas chatas, uma verdadeira pandemia"