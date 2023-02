Pedro Crispim usou a sua página de Instagram para fazer uma declaração a Ana Arrebentinha, com quem mantém uma relação de grande cumplicidade e união.

Foi através de um vídeo no qual se filma na praia, que o comentador da TVI declarou:

"Foste das poucas pessoas cuja relação saiu do estúdio para a vida, e ainda bem que assim foi. De facto, estamos em diferentes fases, eu com 44 tu 29…mas, encontrámos o equilíbrio nos alicerces dos quais somos feitos e o fio condutor no amor que nos une. A liberdade é a principal tónica que nos apaixona, e que seja sempre assim, a dançar juntos pela vida fora, inteiros e sem medos. Desejo-te o melhor meu pardalinho, voa!".

Não ficando indiferente, a também comentadora e humorista respondeu: "Meu Pedro, não és de sempre mas, és para sempre".

Leia Também: Pedro Crispim: "Foi detectado um linfoma ao meu melhor amigo"