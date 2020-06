Sempre sem 'papas na língua', Pedro Crispim teceu uma série de críticas à forma como Sónia se comportou na casa do 'Big Brother' durante os últimos tempos. "Era um jogo que já não me interessava, conflituoso, com um nível muito baixo, era uma coisa que não me interessava em ver dentro da casa", começou por notar.

"Não me interessava ver este género de nível, educação ou a falta dela, este género incisivo e constante de uma pessoa conflituosa, que só participava no jogo para pegar fogo e que se esqueceu completamente da Sónia divertida, companheira, que mostrava um perdão", acrescentou, de certa forma lamentando a mudança.

Por fim deixou um alerta: "Muitas das vezes as pessoas desculpam, a pessoa tem este trabalho, mora aqui, como desculpa para não ser educada. [...] Conheço muita gente com o trabalho da Sónia e que efetivamente são pessoas civilizadas, conscientes, empáticas e que respeitam o espaço do outro".

Leia Também: Sónia do 'BB' surpreendida com pequeno-almoço na cama (tabaco incluído)