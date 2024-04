Pedro Chagas Freitas deixou nas redes sociais, esta sexta-feira, dia 26 de abril, um texto em que lamenta a morte de Paulo Abreu, o capitão do Clube Desportivo Xico Andebol.

O atleta tinha apenas 27 anos, o que aumentou ainda mais a tristeza sentida pelo escritor.

"A vida às vezes é uma p***. Não se entende de onde vem a injustiça. Deixa-nos desconcertados, apeados de uma explicação, de uma razão para a porcaria que às vezes nos atira para a cara. Parece que a vida às vezes nos cospe para cima, com uma crueldade que não sabemos de onde vem, por que vem", começou por escrever.

"O Paulo era um jovem. Não o conhecia pessoalmente, mas sei que era um craque. Cresceu no meio do andebol. Era o capitão do Xico, um líder dentro e fora do campo. Um orgulho para Guimarães. Era um exemplo. Um campeão. Vai ser sempre assim que vai ser recordado. Um campeão da vida não se apaga perante a morte. Nunca. Nem pensar. Não lhe daremos jamais esse poder", acrescentou o autor de livros de sucesso como 'Prometo Falhar' e 'Prometo Amar'.

Por fim, Pedro Chagas Freitas enviou um "abraço apertado aos familiares e aos amigos" de Paulo Abreu.