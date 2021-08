Pedro Carvalhas esteve esta terça-feira, 17 de agosto, à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, no programa 'Dois às 10', momento onde lembrou uma das fases mais difíceis da sua vida: quando foi diagnosticado com um aneurisma.

"Tive muita sorte, a coisa correu bem. Não há muito mais a dizer. Fez-me repensar um bocadinho a forma de viver", começa por dizer.

"Antes de entrar para a sala de operações caí em mim e pensei 'isto pode não correr bem'. Escrevi uma mensagem para os meus filhos e outra para a minha mulher. Ninguém as leu até hoje", sublinha.

O jornalista da TVI notou que este episódio o fez relativizar algumas questões que considerava de maior importância. "Há coisas que faço de forma diferente, com a mesma entrega sempre. Antes do aneurisma, se não tivesse uma peça eu saía louco da régie para a redação a dar dois berros e a perguntar quando é que a peça ia estar pronta. Deixei de fazer isso. Fico na régie sossegado, deixou de haver peça, tenho de arranjar uma solução".

