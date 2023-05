No seu programa de hoje, 16 de maio, Manuel Luís Goucha irá estar à conversa com o jornalista Pedro Carvalhas.

O apresentador do programa 'Esta Manhã', que tem estado ausente do pequeno ecrã, irá falar de um susto de saúde que apanhou recentemente, depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio em março. Entretanto, o jornalista foi submetido a uma operação no coração.

Na sua página de Instagram, Goucha partilhou um vídeo promocional à conversa na qual Pedro aborda o assunto.

"Ia-me deitar e senti uma dor no peito, uma dor muito forte. Não pensei muito na fé, pensei nos meus filhos, só", afirma.

Leia Também: Já nasceu! Daniel Fontoura da RFM é pai de uma menina